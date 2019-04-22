إليسا حاضرة في موازين

تعود الفنانة إليسا إلى المشاركة، مرة أخرى، في مهرجان موازين إيقاعات العالم، إذ ستكون حاضرة في إحدى السهرات على منصة النهضة، التي تستقبل النجوم العرب.

ولم تعلن إدارة مهرجان موازين، الذي يصل إلى دورته الـ18، إلى حدود الساعة عن أي اسم فنان عربي حاضر في المهرجان، مكتفية بالكشف بشكل تدريجي عن نجوم منصة “السويسي” الخاصة بالموسيقى الغربية، غير أن مصادر “اليوم 24” أكدت حضور إليسا إلى جانب عاصي الحلاني، وكارول سماحة.

إليسا كانت قد ضربت موعدا مع جمهورها في المغرب، في فصل الصيف المقبل، في تغريدة نشرتها على “تويتر”، قبل أيام، لكنها لم تحدد أي تظاهرة ستشارك فيها، قبل أن توضح مصادر “اليوم 24” أنها تقصد مهرجان موازين.

ومن النجوم العالمين الحاضرين في موازين في نسخته المقبلة بين 21 و29 يونيو المقبل، الديدجي “مارشميلو” والنجم “مالوما”.