طقس الاثنين.. نزول أمطار مع زخات رعدية فوق الريف

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، نزول أمطار وزخات مطرية أحيانا رعدية فوق الريف، والسايس وشمال المنطقة الشرقية واللوكوس والغرب والأطلس المتوسط، مع تشكل سحب منخفضة كثيفة بسواحل المحيط الأطلسي الوسطى ونزول قطرات مطرية جد خفيفة.

وستهم بعض الكتل الضبابية محليا السهول المحيطية الشمالية والوسطى، فيما ستبقى السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق، مع هبوب زوابع رملية محلية بالجنوب الشرقي وفوق شمال الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة، غربية بالشمال، ومعتدلة القوة إلى قوية نوعا ما، من الشمال بالجنوب مع هبوب رياح رملية محلية.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02- و4 درجات بالمرتفعات، وما بين 04 و09 درجات بالمنطقة الشرقية، وما بين 06 و12 درجة بالسايس، هضاب الفوسفاط، ووالماس، وستكون ما بين 14 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وما بين 10 و14 درجة بباقي المناطق.

وستعرف درجات الحرارة العليا ارتفاعا وستتأرجح ما بين 07 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و20 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة وهضاب الفوسفاط ووالماس، وستكون ما بين 20 و25 بالسهول الشمالية والوسطى، وما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا بين طنجة وطرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.