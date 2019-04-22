مسيرة الرباط بعيون كباريات الصحف الدولية.. صوت حراك الريف بلغات مختلفة

حظيت مسيرة الرباط والتي تحمل شعار “باركا من الظلم”، اليوم جرت أمس الأحد، باهتمام كباريات الصحف الدولية، إذ كتبت صحفية “لوفيغارو”، الفرنسية، تقريرا عن المسيرة، بعنوان “الآلاف من المحتجين يطالبون بالإفراج عن معتقلي حراك”، وأن المشاركين رفعوا شعارات من قبيل “الشعب يريد الإفراج عن المعتقلين”.

بدورها تناولت الوكالة الصينية، خبر مسيرة الرباط، بعنوان “شارك الآلاف في مسيرة في المغرب للمطالبة بإطلاق سراح متظاهري الريف”، مشيرة إلى أن الآلاف من المغاربة تظاهروا في العاصمة الرباط، أمس الأحد، للمطالبة بالإفراج الفوري عن نشطاء سجنوا في احتجاجات الريف.

من جهتها، قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن “الآلاف من المتظاهرين في العاصمة المغربية أدانوا الأحكام الصادرة في حق عشرات من النشطاء حراك الريف”.

وأفادت الصحفية أن قوات الأمن اكتفت بمراقبة المسيرة، بينما كان المشاركون يرددون شعارات “الشعب يريد إطلاق سراح المعتقلين” و”عاش الريف”.

يشار إلى مسيرة الرباط عرفت حضور أمهات وعائلات معتقلي “حراك الريف”، وأحزاب تنتمي إلى اليسار، إضافة إلى جماعة العدل والاحسان، وهيئات حقوقية، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي “حراك الريف”.