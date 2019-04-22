انت الان تتابع تفاصيل خبر دعوات إسرائيلية للتحقيق بتزوير محتمل في انتخابات "الكنيست" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 11:47 صباحاً - دعا رئيس لجنة الانتخابات المركزية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إلى فتح تحقيق جنائي؛ للاشتباه في ارتكاب تزوير في عدة مراكز اقتراع لانتخابات "الكنيست" الأخيرة.

ونقل موقع "i24 news" الإسرائيلي عن رئيس اللجنة، حنان ملتسر، قوله إن الطلب ناتج عن أدلة وفرها عضو الكنيست من حزب "الليكود"، دافيد بيتان.

ولفت إلى أن الأدلة تستند إلى تقارير من أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين، بشأن ما وصفوه بـ"سلسلة من الأعمال التي يرقى بعضها ظاهرياً إلى جرائم جنائية فعلية".

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وأدخل أعضاء لجان الاقتراع والمنتدبون من قبل حزب "الليكود" كاميرات وأجهزة تنصت إلى مراكز الاقتراع في البلدات العربية يوم الانتخابات؛ "لرصد تزوير محتمل"، ما أثار غضب الأحزاب العربية.

وعلى الرغم من دفاع زعيم الحزب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن ذلك، فإن ملتسر منع أي عملية تصوير داخل مراكز الاقتراع.

وتصدر حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو نتائج انتخابات الكنيست، التي جرت في 9 من الشهر الجاري، وحصل على 37 مقعداً، يليه منافسه تحالف "أبيض أزرق" بـ36 مقعداً.