انت الان تتابع تفاصيل خبر هجمات حفتر على طرابلس تخلّف 245 قتيلاً في 19 يوماً والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 22 أبريل 2019 11:47 صباحاً - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن حصيلة ضحايا المعارك في العاصمة الليبية طرابلس وما حولها، ارتفعت إلى 254 قتيلاً و1228 جريحاً خلال 19 يوماً.

وأوضحت المنظمة على صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، أنها أجرت 152 عملية جراحية، بينها 89 عملية كبرى للمصابين في معارك طرابلس؛ وذلك من خلال فرقها الطبية المتخصصة.

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وكانت آخر حصيلة لضحايا المعارك التي بدأت بطرابلس في 4 أبريل الجاري، قد أعلنتها المنظمة العالمية الشهر الماضي، وبلغت 220 قتيلاً و1066 جريحاً.

وأطلق اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات شرقي ليبيا، عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليَّين.

وبعد أيام على انطلاقها، فشلت العملية العسكرية في تحقيق تقدُّم على الأرض، جراء تصدي قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً لها.