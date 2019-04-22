شكرا لقرائتكم خبر عن الفيضانات تجلي 1500 شخص في كندا والان نبدء بالتفاصيل
وقال الناطق باسم الدفاع المدنى إيريك هود - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الاثنين "قامت العديد من البلديات بحشد متطوعين وتوزيع 500 ألف من أكياس الرمل لإقامة سدود أو حماية مساكن فى المناطق المهددة".
يذكر أنه منذ أيام ضربت فيضانات ربيعية ناجمة عن ذوبان الثلوج، شرق كندا بأكمله، من نهر واتاوى فى شرق مقاطعة أونتاريو إلى نهر سان جان فى نيو برونسويك مرورا بنهر سان لوران وروافده فى جنوب كيبيك.
وتخشى السلطات تكرار الفيضانات الكارثية التى حدثت فى 2017 فى مقاطعة كيبيك.
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