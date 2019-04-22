شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين والان نبدء بالتفاصيل

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم ، أربعة فلسطينيين من بيت لحم، بينهم طفل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم بان قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، يزن خالد عايش ، وفراس عمر الجعيدي، وعنان احمد حميدة ، من مدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وإبراهيم خالد بلاصي من بلدة بتير غربا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها .

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