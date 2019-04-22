وفاة 3 من أبناء مؤسس "ASOS" في هجمات سريلانكا

الخليج 365/ بغدادكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن متحدثا باسم الملياردير الدنماركي، أندرس هولش بوفلسن، أكد وفاة 3 من أبناء الملياردير الأربعة في هجمات سريلانكا الإرهابية، أمس الأحد (21 نيسان).

وذكرت التقارير أن أبناء مالك موقع "أسوس" البريطاني، الذي يعرض الأزياء ومستحضرات التجميل للبيع عبر الإنترنت، سافروا إلى سريلانكا لقضاء عطلة عيد الفصح، ولم يتوقعوا أن تكون النهاية مأساوية.



وشهدت العاصمة، كولومبو، والمدن المجاورة تفجيرات إرهابية يوم امس الأحد، استهدفت الفنادق والكنائس أثناء إحياء قداس عيد الفصح، دون أن تتبنى حتى الآن أي جهة المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات.

ودمرت الانفجارات معالم حول العاصمة وعلى الساحل الشرقي لسريلانكا، مستهدفة ضيوف الفنادق والمسيحيين والسياح الأجانب.

ويُخشى أن يكون 35 أجنبيا (على الأقل) قد قتلوا في الهجمات، بما في ذلك 5 بريطانيين، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

والآن، أمرت وزارة الدفاع السريلانكية بحظر التجول "حتى إشعار آخر"، بينما يجري حجب الوصول إلى خدمات المراسلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.