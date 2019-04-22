إيران وباكستان تتفقان على تشكيل قوات للرد السريع لتأمين الحدود

الخليج 365/ بغداداعلن الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الباكستاني، أن البلدين اتفقا على تشكيل قوات خاصة للرد السريع للتعامل مع العمليات الإرهابية على الحدود.

وقال روحاني في المؤتمر المشترك مع عمران خان، الذي وصل اليوم إلى طهران، إن إيران سعيدة بإدراج باكستان كل الجماعات الإرهابية الناشطة على الحدود على لائحة الإرهاب.

وأكد روحاني أنه لا يمكن لأي بلد ثالث أن يؤثر على العلاقات بين إيران وباكستان.



بدوره أكد عمران خان أن بلاده لن تسمح لأي جماعات مسلحة باستخدام الأراضي الباكستانية لتهديد أمن جيراننا، مضيفا أنه يبحث في طهران آلية مؤثرة لمواجهة الجماعات الإرهابية على الحدود المشتركة بين إيران وباكستان.