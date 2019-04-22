سريلانكا: شبكة دولية وراء "مجزرة الفصح"

ذكرت الحكومة في سريلانكا، اليوم الإثنين، أن تفجيرات عيد الفصح، التي استهدفت كنائس وفنادق بالعاصمة كولومبو ومحيطها، تم تنفيذها بمساعدة "شبكة دولية".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء راجيثا سيناراتني: "لا نعتقد أن هذه الهجمات نفّذتها مجموعة من الأشخاص كانوا مقيدين في هذا البلد".

وأضاف: "كانت هناك شبكة دولية لولاها لم تنجح هذه الهجمات".

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وارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق فخمة في سريلانكا إلى 290 قتيلا على الأقل و500 جريح، في أسوأ أعمال عنف تشهدها الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا منذ انتهاء الحرب الأهلية.

يشار إلى أن السلطات أعادت فرض منع التجول ليل الإثنين الثلاثاء غداة استهداف 8 هجمات منسقة على ما يبدو كنائس خلال الاحتفالات بالعيد وفنادق اشتهرت باستضافتها شخصيات عالمية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات، إلا أن الشرطة أعلنت أنها أوقفت 24 شخصا.

وخوفا من حدوث أي توترات؛ لم تكشف السلطات عن تفاصيل بشأن الموقوفين، لكنها أوضحت أنهم ينتمون إلى مجموعة متطرفة واحدة.