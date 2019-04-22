خامنئي يعزل قائد الحرس الثوري الإيراني من منصبه

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علي خامنئي
عين المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، حسين سلامي قائدا أعلى للحرس الثوري الإيراني "الباسدران" بعد عزله اللواء محمد علي جعفري. وأوردت قناة "العربية" عن التلفزيون الرسمي الإيرانى، اليوم، أن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي عين البريجادير جنرال حسين سلامي قائدا جديدا للحرس الثوري، بعد أيام من تصنيف الولايات المتحدة تلك القوة العسكرية منظمة إرهابية. وقال التلفزيون "الزعيم الأعلى عين سلامي رئيسا جديدا للحرس الثوري وسيحل محل محمد علي جعفري". لكن التلفزيون لم يذكر سببا لتغيير القيادة.
وفي 8 أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية". وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول، وأداة للنظام الإيراني. وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغوط
وفي 8 أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".
وأضاف الرئيس الأمريكي أن الحرس الثوري يشارك بفاعلية في تمويل الإرهاب والترويج له باعتباره وسيلة لتفكيك الدول، وأداة للنظام الإيراني.
وأشار ترامب إلى أن "الولايات المتحدة ستواصل الضغوط المالية والاقتصادية على إيران وسنزيد من كلفة دعمها للأنشطة الإرهابية"، مؤكدا أن تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية ينهي عصر سياسة الإنكار حول علاقته بالإرهاب.
وكان الرئيس الأمريكي انسحب من الاتفاق النووي الإيراني في شهر مارس من العام الماضي، وفرض على طهران عقوبات في عديد من المجالات أبرزها صناعة النفط (تفاصيل).
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