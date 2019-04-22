الممثل الكوميدي زيلينسكي رئيسًا لأوكرانيا باكتساح

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الفنان الكوميدي فلاديمير زيلينسكي

فاز الفنان الكوميدي فلاديمير زيلينسكي في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأحد، أمام الرئيس المنتهية ولايته بيترو بوروشينكو، وذلك وفق آخر الاستطلاعات الرسمية. وحصل زيلينسكي على نسبة 73.7% من الأصوات مقابل حصول بيترو بورشينكو على نسبة 26.3 بالمئة، والذي أقر بالهزيمة وقال إنه سيغادر منصبه الشهر المقبل، لكنه أكد أنه لا يعتزم التخلي عن العمل السياسي. ويوصف زيلينسكي بأنه ليست له خبرة سياسية سابقة في بلد يواجه حربا ويسعى إلى تغيير شامل.

وجرى التنافس على رئاسة بلد يقع على خط مواجهة الغرب مع روسيا عقب الاحتجاجات التي وقعت في الشوارع في 2014 وضم القرم، وتعهد الرجلان ببقاء البلاد على موقف مؤيد للغرب. من هو زيلينسكي؟ ولد فلاديمير زيلينسكي، في 25 يناير 1978، ودرس القانون في جامعة كييف بأوكرانيا، لكن حب الفن اختطفه وهو في الـ17 من عمره،

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