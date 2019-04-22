برلماني وصحفي: الدعم الإماراتي السعودي مؤشر على أن السودان بالاتجاه الصحيح

قال النائب البرلماني السابق والسياسي السوداني مبارك النور، «أن يأتي الدعم من الإمارات والسعودية هو مؤشر على أن السودان يسير في الاتجاه الصحيح، الذي من خلاله دعم المصالح الشعبية بين الدول الثلاث».

وبين في تصريح نشرته صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الاثنين - تابعها "الخليج 365"- هذا هو المتوقع من دولتي الإمارات والسعودية، وأن الدعم بهذا المبلغ جاء في توقيت يعيش فيه السودانيون ظروفاً ضاغطة في ظل انعدام الغاز والخبز والوقود والسيولة، واعتبر ما تم الإعلان عنه عملاً إيجابياً كبيراً من دولتين حريصتين على دعم واستقرار السودان.

وأضاف: «الشعب السوداني في هذه المرحلة التاريخية يستحق وقوف أشقائه من الدول العربية بجانبه».

Advertisements

أواصر ممتدة

ويقول الصحافي السوداني ياسر عبدالله لـ«البيان»، إن ما أعلنت عنه الإمارات والسعودية من دعم للشعب السوداني لتجاوز محنته ليس مفاجئاً، وإنما هو متوقع، لما يربط شعوب الدول الثلاث من أواصر تاريخية ممتدة، فقد ظلت الإمارات والسعودية في طليعة الدول الداعمة للشعب السوداني، في كل الملمات.

وأضاف: «معروف أن السودانيين واجهتهم الكثير من العقبات والأزمات، وكلما حلت بهم محنة وجدوا الشعبين الإماراتي والسعودي أمامهم، يخففون عنهم ويساندونهم».