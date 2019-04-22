ارتياح شعبي لكبير في السودان للدعم المقدم من الإمارات والسعودية

قوبل إعلان الإمارات والسعودية دعمهما الشعب السوداني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار بارتياح شعبي كبير، وامتزجت لدى العديد منهم مشاعر الفرح بانتصار إرادتهم في الإطاحة بالرئيس عمر البشير ونظامه، وبوقوف الأشقاء معهم في أزمتهم الاقتصادية الراهنة، التي بسببها ثاروا على النظام المخلوع، وأكد عدد من السودانيين في استطلاع أجرته «البيان» أن الدعم الإماراتي السعودي للشعب السوداني ليس مستغرباً لما يربط شعوب الدول الثلاث من روابط تاريخية.

رسالة قوية

وطبقا لصحيفة "البيان" فإنه وفي ظل الأزمة الراهنة والظروف الضاغطة التي تواجه عامة الشعب السوداني اعتبر الموظف السوداني إبراهيم الزين، الدعم رسالة قوية للشعب السوداني من قبل الإمارات السعودية، مفادها أننا معكم في شدتكم، التي حتماً ستزول بوقوف الأشقاء، ويشير الزين إلى أن ذلك ليس بالأمر الجديد على الإمارات والسعودية، اللتين ظلتا إلى جانب الشعب السوداني، ولفت إلى أن الدعم جاء في أكثر الأوقات احتياجاً، لا سيما أن الأوضاع في السودان تشهد حالة من الاهتزاز، ومن شأن دعم الأصدقاء إحداث ثبات واستقرار للحالة الاقتصادية التي أوشكت على الانهيار.

«أنا لست مستغرباً لوقوف دولتي الإمارات والسعودية إطلاقاً، فهذا ما عهدناه من الأشقاء، وأتمني أن يوظف الدعم في معالجة الأوضاع والحالة المعيشية الضاغطة»، وهذا ما ذهب إليه مرتضى الشيخ، وهو أحد الذين ظلوا مرابطين بميدان الاعتصام طوال الأيام الماضية، إذ يؤكد الشيخ أن ما أخرجه إلى الاحتجاج والتظاهر هو الأوضاع الاقتصادية المتردية، ويشير إلى أن الجميع بات يعلق الأمر بانخفاض العملة وارتفاع صرف الدولار، وكل ما أتمناه أن يسهم الدعم المقدم من قبل الإمارات والسعودية في رفع قيمة العملة المحلية، ويؤدي إلى انخفاض الأسعار.

Advertisements

من جانبه قال أحمد محمد، وهو صاحب عمل حر، إن الدعم المقدم من دولة الإمارات للشعب السوداني، نظراً لأن الإمارات دولة لها علاقات تاريخية قوية مع السودان، واعتبر الخطوة تعزيزاً للعلاقات بين شعبي البلدين، وأضاف: «هذا الدعم سيخفف الكثير من العناء الذي يعيشه الشعب السوداني خلال الفترة الحالية في ظل النظام الذي استشرى في عهده الفساد الإداري والمالي، لذلك يجب على دولة الإمارات الوقوف بقوة مع السودان خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن السودان من عبور هذه المرحلة الحرجة من تاريخه».

أوقات الشدة

وتشير هند رمضان، موظفة، إلى أن الدعم الإماراتي مستمر منذ سنين طويلة، وظلت دولة الإمارات تدعم الشعب السوداني، خاصة في أوقات الشدة.