واشنطن تحذر من هجمات جديدة في سريلانكا

حذرت الخارجية الأمريكية، الإثنين، من وجود عناصر إرهابية لا تزال تخطط لتنفيذ هجمات جديدة "محتملة" في سريلانكا.

ويرتبط تحذير واشنطن بسفر الأمريكيين؛ حيث قد يهاجم إرهابيون مناطق سياحية ووسائل نقل ومراكز تجارية دون سابق إنذار.

وكان أعداد ضحايا سلسلة التفجيرات التي ضربت الكنائس والفنادق في البلاد قد ارتفع إلى 290 قتيلا ونحو 500 جريح، بحسب ما أكده متحدث باسم الشرطة السريلانكية.

وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، الأحد، بمواطنيها تأجيل السفر إلى سريلانكا في الوقت الحاضر بسبب الأوضاع الراهنة هناك.

Advertisements

وفي وقت سابق، أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة سلسلة التفجيرات الإرهابية التي استهدفت العاصمة السريلانكية كولومبو، وأسفرت عن مئات القتلى والجرحى، داعية المجتمع الدولي إلى التكاتف لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تهدد أمن واستقرار دول العالم.

وتمكنت الشرطة السريلانكية، فجر الإثنين، من تفكيك عبوة ناسفة يدوية الصنع تم العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد، قرب مطار كولومبو الدولي.

كانت سلسلة تفجيرات ضربت 4 كنائس و3 فنادق فاخرة بالعاصمة كولومبو في عيد القيامة؛ ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين في حدث لم تشهد البلاد مثيلا له منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل 10 أعوام.