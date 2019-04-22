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المجلس العسكري الانتقالي يعلن عن توفر الوقود في جميع أنحاء السودان

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حذر المجلس الانتقالي في السودان من  جهات تقوم بإغلاق الطرق وتفتيش المركبات.

ودعا المجلس إلى فتح فوري للممرات والطرق لتسيير حركة النقل.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي عن توفر الوقود في جميع أنحاء البلاد.

ودعا المجلس المواطنين إلى الإبلاغ عن أية ظواهر سلبية في شوارع السودان.

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ويوم أمس، قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق ركن عبدالفتاح البرهان، الأحد، إن إجمالي الأموال التي تم مصادرتها في مقر إقامة البشير قبيل احتجازه وإيداعه بسجن كوبر المركزي بالعاصمة الخرطوم، بلغت نحو 7 ملايين يورو و350 ألف دولار.

وأكد البرهان على أن الأموال التي تم العثور عليها في مقر إقامة البشير جرى إيداعها في بنك السودان المركزي.

وأضاف البرهان في أول حوار له منذ تعيينه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، أن هناك تحضيرات تجرى حاليا لتسهيل وصول المساعدات للسودان من بعض الدول الصديقة.

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