شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا: لا استثناءات من عقوبات واردات النفط الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

كشف مصدر مطلع لـ«رويترز» أن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة اليوم (الاثنين) ضرورة إنهاء كل مستوردي النفط الإيراني وارداتهم بعد فترة وجيزة وإلا تعرضوا لعقوبات أمريكية.

وأكد المصدر أن الإدارة ستنهي الاستثناءات التي منحتها لبعض مستوردي النفط الإيراني من العقوبات أواخر العام الماضي.

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وأوضح الرئيس دونالد ترمب لفريقه للأمن القومي خلال الأسابيع القليلة الماضية أنه يريد إنهاء هذه الاستثناءات ويعكف مستشار الأمن القومي جون بولتون على هذه القضية داخل الإدارة.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في نوفمبر على صادرات النفط الإيرانية بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى. وتضغط واشنطن على إيران لتقليص برنامجها النووي والكف عن دعم متطرفين عبر الشرق الأوسط.

وأكد فرانك فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة يوم الأربعاء موقف الإدارة بأن «هدفنا هو وقف الصادرات الإيرانية تماما بأسرع ما يمكن».