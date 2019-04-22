شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة السريلانكية تعتقل 13 شخصاً لتورطهم بتفجيرات الأحد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (كولومبو)

أعلنت السلطات السريلانكية اليوم (الاثنين) أنّ الشرطة اعتقلت ما مجموعه 13 رجلاً لتورّطهم بالتفجيرات الدامية التي استهدفت فنادق وكنائس أمس (الأحد) وأوقعت نحو 290 قتيلا و500 جريح.

ولم تدلِ السلطات بأي تفاصيل تتعلّق بالموقوفين، لكنّ مصدراً في الشرطة قال إنّ الرجال الـ13 محتجزون في موقعين مختلفين في العاصمة كولومبو وقربها.

وأضاف أنّ الموقوفين ينتمون جميعاً إلى جماعة متطرّفة واحدة، لم يسمّها.

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وكان رئيس الوزراء رانيل ويكرميسينغ قال أمس إنّه تمّ إلقاء القبض على ثمانية أشخاص للاشتباه بعلاقتهم بالاعتداءات.

وكانت الشرطة ومصادر أخرى أعلنت أنّ اثنين على الأقلّ من التفجيرات الثمانية نفذّها انتحاريون.

وقُتل ثلاثة من رجال الشرطة عندما فجّر انتحاري آخر نفسه أثناء مداهمة الشرطة منزلاً كان بداخله عدد من المشتبه بهم.