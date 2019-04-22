المصريون يصوتون لليوم الثالث على الدستور

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يواصل المصريون الإدلاء بأصواتهم اليوم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي انطلق منذ السبت الماضي على مدار ثلاثة أيام، تمهيدا لإعلان النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويحق لأكثر من ستين مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرها مجلس النواب المصري بأغلبية كبيرة الأسبوع الماضي.
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