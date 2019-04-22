7 أدلة تكشف تفاصيل الكذب الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت وكالة رويترز للأنباء قبل أيام قليلة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية زارت مستودعا في منطقة تركوز أباد الإيرانية، وكشف التقرير أن المستودع يحتفظ سرا بالمعدات والمواد النووية المتعلقة بالسرية، وذكرت الوثائق أن الزيارات حدثت في مارس الماضي، بعد وقت طويل من بدء إيران في إفراغ الموقع من يوليو إلى سبتمبر 2018.

وبحسب تقرير معهد العلوم والأمن الدولي الأمريكي، يعد الكشف عن الموقع الإيراني، أحد نجاحات وكالة الطاقة النووية، بعد الفشل في التفتيش لعدة أشهر، حيث أخذت الوكالة عينات بيئية في المستودع، ونجحت في الكشف عن أدلة وجود مواد نووية.

ورغم ذلك، فإن متابعة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجزيئات اليورانيوم في موقع بارشين في 2015 لم تتم متابعته على الإطلاق، ويوفر سابقة سيئة لأي اكتشاف في موقع المستودع، وتمت إزالة جميع حاويات الشحن المرئية الموجودة أصلا في موقع الهواء الطلق بحلول أواخر سبتمبر، وكان أمام إيران ما يقرب من نصف عام لتطهيرها.

مشكلة أوسع

لا تعد كارثة تركوز أباد سوى عرض واحد من أعراض تردد الوكالة الدولية للطاقة الذرية في التصرف، بناء على معلومات ذات صلة بضمان عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة في إيران، كما هو الحال في ولايتها، فمنذ الكشف عن الأرشيف النووي الإيراني، قمنا بتقييم شرائح من الوثائق في سلسلة مستمرة من التقارير، والتي قدمت تفاصيل غنية عن أنشطة الأسلحة النووية الإيرانية السابقة التي لم تكن معروفة من قبل للوكالة الذرية، أو أن إيران كذبت بشكل واضح حول الأمر، التي كانت تخفي العمل على التطبيقات النووية العسكرية بشكل علني، وبعض الأمثلة على المواقع والأشخاص الذين يبررون زيارات من الوكالة نتيجة للأرشيف.

إنقاذ المهمة

القائمة التي كشف عنها الأرشيف النووي، مجرد عينة من المواقع والموظفين المذكورين، ويجب أن يكون هدف عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي يتضمن مادة الأرشيف هو الإجابة عما إذا كان البحث والتطوير المتعلق بالأسلحة النووية مستمرا في إيران.

ولطالما كذبت إيران وذكرت أنها لم تتابع أي نشاط في مجال الأسلحة النووية، وكان لديها دائما برنامج نووي سلمي تماما، ومع ذلك، فإن الأرشيف ينشأ من خلال الوثائق، وصور الأشخاص والمعدات، ومحاضر الاجتماعات، والرسوم البيانية، والعديد من المواد الأخرى، وهذا الواقع هو عكس ذلك تماما، ويجب أن تقدم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمانات، بمستوى الثقة الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حالات أخرى، بأن هذا ليس هو الحال.

في النهاية، يجب النظر إلى تركوز أبـاد على أنه فشـل من جانب الوكالة الدولية للطاقـة الذرية في التصرف على الفور، لكن لا يـزال بإمكانهـا إنقاذ مهمتها في إيران وتقديم ضمانات أو استنتاجات أخرى بعد الكشف عن معلومات الأرشيف النووي. بعد كل شيء، تفويضها الأساسي هو التحقق من اتفاقية ضمانات إيران كدولة عضو في معاهـدة حظر انتشار الأسلحة النووية. حتى الآن، لا يزال بعيدا عن تحديـد أن برنامج إيران النووي سلمي.

أدلة الكذب الإيراني

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مجموعة من الدراسات ومحاضر الاجتماعات التي تحدد أشخاصا معينين، لا يزال العديد منهم نشطا اليوم في مناصب السلطة أو في الهيئات الحكومية. فيجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تطلب مقابلة هؤلاء الأشخاص ومعرفة دورهم في أنشطة الأسلحة النووية هذه، وفقا للوثائق التي تدرج أسمائهم ككتاب أو مشارك في اجتماعات لمناقشة الأسلحة النووية. يجب أن يشمل هذا الجهد طلب مقابلة:

(أ) الأشخاص في الاجتماعات التي تخطط وتنفذ خطة عماد.

(ب) الأشخاص المدرجين في محاضر الاجتماعات والمشاركة في الاجتماعات المشاركة في إعادة توجيه خطة عماد لمواصلة الأنشطة المتعلقة بتطوير الأسلحة النووية.

موقع شهيد بروجردي للمواقع والمعدات والأشخاص، ويوضح الأرشيف النووي أنه تم بناء هذا الموقع لتصنيع معدن اليورانيوم عالي التخصيب وتصنيع فلز اليورانيوم عالي التخصيب إلى مكونات من مراكز الأسلحة النووية، ولن يكون هذا التفتيش الأكثر أهمية بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنها لم تعمل مطلقا، لكن الزيارة ستحدد أنه لا يوجد شيء متصل بالأسلحة النووية في الموقع اليوم.

ومن الناحية التصورية، يرسي الأساس لتفقد المواقع العسكرية المرتبطة بالإمكانات المحتملة، والعمل المتعلق بالأسلحة النووية. من حيث المادة التقنية والتحقيق في الأنشطة الجارية المحتملة، ستكون المقابلات مع الموظفين السابقين أولوية عالية.

موقع بارشين، يجب أن يفحص الوكالة الدولية للطاقة الذرية المبنى الرئيسي الذي كان يحتوي سابقا على غرفة كبيرة شديدة الانفجار ومبنى شمال المبنى الرئيسي الذي كان يضم في السابق غرفة اختبار شديدة الانفجار وآلة تصوير بالأشعة السينية. ويجب عليها أخذ العينات في جميع أنحاء الموقع وطلب رؤية المعدات، وخاصة آلة التصوير بالأشعة السينية ذات الصلة باتفاقية الضمانات الإيرانية والقسم T من خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، وتظهر معلومات من الأرشيف النووي أن الغرف كانت تستخدم لاختبار مبدل نيوترونات الديوتريوم لليورانيوم وإجراء اختبارات ضغط أخرى تستخدم اليورانيوم، فيما يتعلق بتطوير الأسلحة النووية.

موقع ماريفان، في هذا الموقع، أجرت إيران تجارب ذات صلة بتطوير الأسلحة النووية المتفجرة، ويجب أن يشمل التفتيش طلب رؤية معدات تشخيص سريعة المفعول مرتبطة باتفاقية الضمانات الإيرانية والقسم T.

مجموعة من المباني والأشخاص والمعدات، وكلها محددة في الأرشيف. وترتبط هذه بـ:

(أ) تطوير وسائل إنتاج اليورانيوم ومعادن اليورانيوم العالي التخصيب ومن ثم تصنيع هذه المعادن إلى مكونات أسلحة نووية.

(ب) تطوير نظام بدء متعدد النقاط لسلاح نووي، ويسمى «مولد الصدمات» في الأرشيف، وهو جهاز متطور ينطلق في وقت واحد في وقت قريب، الشحنة الرئيسية من المتفجرات العالية في سلاح نووي ثم يضغط النواة النووية.

الأنشطة المرتبطة بتصميم واختيار وبناء موقع اختبار نووي لجهاز نووي بعشرة كيلوطن وتطوير القدرة على التنبؤ بدقة بعائد التفجير النووي، المعروف باسم مشروع ميدان.

المواقع والأشخاص ذوو الصلة، ويزعم أن إيران تواصل أنشطتها المتعلقة بالأسلحة النووية بطريقة أكثر سرية وتشتت تحت اسم المنظمة SPND، إلى أقصى حد يمكن تحديده من المعلومات التي يتم الإبلاغ عنها علنا والمستمدة من الأرشيف.