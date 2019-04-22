تجديد منع التجول ليل الاثنين الثلاثاء في سريلانكا

اسماء السيد - أعلنت الحكومة السريلانكية فرض منع التجول مجددًا ليل الإثنين الثلاثاء، غداة سلسلة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق، وأسفرت عن مقتل 290 شخصًا على الأقل في الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

"الخليج 365": قال مكتب الإعلام في الحكومة إن منع التجول سيدخل حيز التنفيذ من الساعة 20:00 الاثنين إلى الساعة 04:00 الثلاثاء (14:30 ت غ إلى 22:30 ت غ الاثنين). وكانت السلطات فرضت منع التجول مساء الأحد، ورفعته عند الساعة السادسة الاثنين (00:30 ت غ).

وللحد من الازدحام، أعلنت سريلانكا، التي تضم 21 مليون نسمة، يومي عطلة. فقد أغلقت المدارس وبورصة كولومبو، لكن العديد من السريلانكيين كان عليهم التوجه إلى أعمالهم.