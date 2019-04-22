مدفيديف يرى "فرصة" لعلاقات أفضل مع الرئيس الأوكراني الجديد

اسماء السيد - موسكو: قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف الاثنين إن لدى موسكو فرصة في تحسين العلاقات مع أوكرانيا بقيادة فولوديمير زيلينسكي، لكنه أكد أن "ليست لديه أوهام" في هذا الشأن.

وفي أول رد فعل لمسؤول روسي كبير في أعقاب الفوز الساحق في انتخابات الأحد لزيلينسكي الممثل الكوميدي، الذي لا يتمتع بخبرة سياسية، كتب مدفيديف على صفحته على فايسبوك إن "هناك فرصة لتحسين العلاقات مع بلدنا".

كتب مدفيديف على فايسبوك أن نتيجة الانتخابات التي اكتسح فيها زيلينسكي الرئيس المنتهية ولايته بترو بوروشنكو "تظهر حاجة واضحة إلى مقاربة جديدة لحل مشكلات أوكرانيا".

Advertisements

يذكر أن العلاقات بين أوكرانيا وروسيا متوترة منذ انتفاضة في 2014 أطاحت بالرئيس الموالي للكرملين. وقامت روسيا في ذاك العام بضم القرم، ودعمت انفصاليين في نزاع في الشرق الأوكراني، أودى بحياة نحو 13 ألف شخص.

خلال الحملة قال بوروشنكو إن زيلينسكي زعيم يفتقد بشكل كبير للخبرة التي تمكنه من الوقوف أمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

قال مدفيديف إن "ليست لديه أوهام" بشأن زيلينسكي. وكتب "لا شك بأن الرئيس الجديد للدولة سيستخدم الخطاب نفسه تجاه روسيا كالذي استخدمه في حملته".

