دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters الشرطة: ارتفاع عدد قتلى هجمات سريلانكا إلى 290 كولومبو (رويترز) - قالت الشرطة السريلانكية اليوم الاثنين إن عدد قتلى الهجمات التي تعرضت لها كنائس وفنادق فخمة عبر البلاد يوم الأحد ارتفع بشكل كبير إلى 290 شخصا إضافة إلى نحو 500 مصاب .وقال مصدر حكومي إن الرئيس مايثريبالا سيريسينا الذي كان في الخارج عندما وقعت الهجمات دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ سيحضر الاجتماع. © Reuters الشرطة: ارتفاع عدد قتلى هجمات سريلانكا إلى 290 (إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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