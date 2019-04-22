شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال المواطنين على لجان المنيل والسيدة زينب للتصويت باليوم الثالث للاستفتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجان الانتخابية في المنيل والسيدة زينب إقبالا ملحوظا من المواطنين للتصويت فى اليوم الثالث للاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

واحتشد المواطنون أمام اللجان، فضلا عن قيام العديد من الشباب بمساعدة المواطنين علي التعرف علي لجانهم للمشاركة فى العرس الديمقراطى.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.