شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" تناقش موازنة الصناعة والاستثمار والجهات التابعة لهم غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اجتماعين غداً الثلاثاء، أولهما لمناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 الخاصة بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية والجهات والهيئات التابعة لها.

وتشمل الموازنات المزمع مناقشتها، ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، جهاز التمثيل التجارى، الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

أما الاجتماع الثاني، تناقش خلاله اللجنة، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 الخاصة بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي والهيئات والجهات التابعة لها، وتشمل قطاع الخدمات العامة (الديوان العام)ـ والهيئة العامة للاستثتمار والمناطق الحرة.

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كما تناقش اللجنة، فى ذات الاجتماع، مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 الخاصة بكل من الهيئة العامة للرقابة المالية، معهد الخدمات المالية، الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.