شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سعاد المصرى تحث السيدات على المشاركة: "التعديلات تحفظ حق المرأة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرت النائبة سعاد المصري، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، جولة ميدانية، على مجموعة من لجان الاستفتاء بالمحافظة.

وقامت "المصري"، بصفتها ممثلة عن المرأة البورسعيدية، بحث السيدات على المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية، قائلة: أن مواد التعديل تحفظ حق المرأة في تمثيل نيابي عادل.

وقالت:"إن التعديلات الدستورية ترسخ لمزيد من الحريات وتضمن حقوق الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة والعمال والفلاحين، كما ترسخ لدولة المؤسسات، وتنظم بدورها عمل الهيئات القضائية وتعظم من دور القوات المسلحة وتضمن مزيدا من التمثيل النيابي في غرفة الشيوخ".

وأضافت نائبة بورسعيد، انها تراهن دائماً علي وعي ووطنية شعب بورسعيد في الوقوف دائما بجانب الوطن والمشاركة بإخلاص في الاستحقاقات الدستورية.

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وأكدت، علي أن للمرأة المصرية والبورسعيدية دوراً كبيراً في المشاركة في الاستحقاقات الوطنية مؤكدة ان المشاركة في التصويت علي التعديلات الدستورية واجب وطني لاستكمال مسيرة بناء الوطن.

وطالبت النائبة المواطنين الذين لم يشاركون في التصويت خلال اليومين بضرورة المشاركة في اليوم الثالث والأخير من أيام الاستفتاء وذلك من أجل هزيمة الارهاب وكتابة المستقبل، مشيرة إلي أن هناك من وضع ابنه في الصندوق، مشيرة الي شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءاً للوطن، في ظل أصرار البعض علي عدم التصويت بصندوق الانتخابات.

ذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.