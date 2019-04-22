شكرا لقرائتكم خبر عن عميد كلية الآداب بسوهاج يدلى بصوته على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج بصوته فى التعديلات الدستورية .

وقال عميد كلية الآداب بسوهاج أن المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية حق دستورى للمصريين بكل اطيافه ، مؤكدا على ضرورة المشاركة فى العرس الديمقراطى، وإبداء الرأى بكل حرية وديموقراطية.

وطالب الدكتور فتوح خليل عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج جميع الشباب بالمشاركة الفعالة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية ، مضيفا أن المشاركة واجب على الجميع .

وأشاد عميد كلية الآداب بسوهاج بمشاركة جموع المصريين فى الاستفتاء، مؤكدا أن التعديلات تصب فى صالح الدولة وليست لمصلحة شخص كما يزعم البعض ولكنها تهدف لتحقيق مصلحة الوطن،مطالبا الجميع بتلبية نداء الوطن لمزيد من الإستقرار والتنمية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.