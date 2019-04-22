توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان ينحسر اليوم المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط الذي يبقى تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء حيث تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع .
الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين: غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية . تتساقط امطار متفرقة أحياناً و يتكون الضباب على المرتفعات كما تتساقط بعض الثلوج الخفيفة لفترة محدودة على ارتفاع 1300 متر وما فوق خاصة في المناطق الجنوبية .يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر. نحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية اعتباراً من 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى .
الثلاثاء: غائم جزئياً صباحاً يتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية كما يبقى خطر تكون الجليد خلال ساعات الصباح الأولى و خلال الليل على الطرقات الجبلية اعتباراً من 1300 متر.
الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيأ مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر المنخفض الجوي ينحسر اليوم والحرارة الى ارتفاع بعد ظهر الثلاثاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.