المنخفض الجوي ينحسر اليوم والحرارة الى ارتفاع بعد ظهر الثلاثاء

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في نشرة ​الطقس​ الصباحية ان ينحسر اليوم المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط الذي يبقى تحت تأثير الكتل الهوائية الباردة حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء حيث تبدأ ​درجات الحرارة​ بالارتفاع .

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئياً مع بقاء درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية . تتساقط امطار متفرقة أحياناً و يتكون ​الضباب​ على المرتفعات كما تتساقط بعض ​الثلوج​ الخفيفة لفترة محدودة على ارتفاع 1300 متر وما فوق خاصة في المناطق الجنوبية .يتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر. نحذر من تكون الجليد على ​الطرقات الجبلية​ اعتباراً من 1200 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى .

الثلاثاء: غائم جزئياً صباحاً يتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية كما يبقى خطر تكون الجليد خلال ساعات الصباح الأولى و خلال الليل على الطرقات الجبلية اعتباراً من 1300 متر.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيأ مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.