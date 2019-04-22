BBC:الجامعة العربية تتعهد بمنح 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية

أفدت قناة الـ"BBC" أن ​جامعة الدول العربية​ تعهدت بمنح 100 مليون دولار شهريا للسلطة الفلسطينية لتعويض إيقاف ​إسرائيل​ تحويل عائدات ​الضرائب​ إليها في وقت سابق هذا العام.

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