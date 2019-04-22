الحكومة السورية أعادت العمل بمصفاة بانياس لتكرير النفط

أعادت ​الحكومة السورية​ العمل بمصفاة ​بانياس​ لتكرير النفط لتشارك في إمداد السوق السورية بالمشتقات النفطية ك​البنزين​ و​المازوت​ بهدف تخفيف حدة الأزمة التي تشهدها البلاد.

وأعلن مدير الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية مصطفى حصوية في حديث اذاعي، أنه سيتم تشغيل مصفاة بانياس وستبدأ بتزويد السوق السورية بالبنزين والمازوت وسيتم زيادة مخصصات المحافظات.

وأشار المسؤول السوري أن الشركة أرسلت ثلاثة صهاريج متنقلة لتوزيع البنزين المدعوم على البطاقة الذكية في دمشق لتخفيف حدة الازدحام الحاصل على محطات الوقود. ولفت إلى أنه من الممكن أن يزداد عدد صهاريج البنزين المتنقلة والانتقال إلى مناطق أخرى بدمشق مع إمكانية تطبيق ذلك في المحافظات.

​وتعاني المحافظات السورية في الفترة الأخيرة من أزمة محروقات شديدة نتيجة العقوبات على ​الاقتصاد السوري​ الذي طال قطاعات هامة أهمها قطاع النفط والمحروقات.