الأمم المتحدة في يوم الأرض: تغير المناخ سبق يمكننا الفوز به

أكدت الأمم المتحدة بمناسبة يوم الأرض العالمي أن تغير المناخ سبق يمكننا الفوز به. ونشرت عبر صفحتها على مواقع التواصل الإجتماعي تصريحا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اعتبر فيه أن " كل يوم نخفق فيه في العمل المناخي هو يوم نخطو فيه بعض الشيء نحو مصير لا يريده أحد منا. مصير سيتردد صداه عبر الأجيال في الأضرار التي لحقت بالبشرية والحياة على الأرض"، مشددا على أن "مصيرنا في أيدينا والعالم يعتمد علينا جميعا للإرتقاء إلى مستوى التحدي قبل فوات الأوان".
يذكر أنه تم اختيار يوم 22 نيسان كيون للأرض، لأنه يمثل فصل الربيع في نصف الكرة الأرضية الشمالي وفصل الخريف في نصف الكرة الأرضية الجنوبي.
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