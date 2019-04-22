رئيس لجنة الانتخابات الإسرائيلية: لفتح تحقيق في تزوير محتمل بانتخابات الكنيست

دعا رئيس لجنة ​الانتخابات​ المركزية الإسرائيلية قاضي المحكمة العليا، حنان ملتسر، إلى فتح تحقيق جنائي، للاشتباه في ارتكاب تزوير في عدة مراكز اقتراع لانتخابات ​الكنيست​ الأخيرة، مشيرا إلى وجود عدة مخالفات محتملة.

وأوضح أن طلبه ناتج عن أدلة وفرها له عضو الكنيست من حزب "الليكود" دافيد بيتان، يستند إلى ​تقارير​ من أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين، بشأن ما وصفوه بـ "سلسلة من الأعمال، التي يرقى بعضها ظاهريا، إلى جرائم جنائية فعلية".

وطلب ملتسر من المستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت والقائم بأعمال قائد الشرطة موتي كوهن، بفتح تحقيق جنائي في احتيال انتخابي محتمل، بارتكاب تزوير في عدة مراكز اقتراع، معظمها في البلدات العربية، وبعضها في تلك الدرزية.

وأدخل أعضاء لجان الاقتراع والمراقبون المنتدبون من قبل حزب "الليكود" اليميني، كاميرات وأجهزة تنصت إلى ​مراكز الاقتراع​ في البلدات العربية يوم الانتخابات، "لرصد تزوير محتمل"، ما أثار غضب الأحزاب العربية.