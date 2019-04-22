رويترز: السعودية مستعدة لزيادة إنتاج النفط لتعويض الفقد المحتمل لنفط ايران

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر سعودي قوله ان "​السعودية​ مستعدة لزيادة إنتاج ​النفط​ لتعويض الفقد المحتمل إذا أنهت ​الولايات المتحدة​ إعفاءات ​عقوبات​ ​إيران​".

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