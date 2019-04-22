المبعوث الأممي إلى سوريا يؤكد مشاركته في مفاوضات أستانا في نورسلطان

أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخية، آيداربيك توماتوف، أن المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​، غير بيدرسون، أكد مشاركته في المفاوضات حول سوريا، والتي ستعقد في العاصمة الكازاخية نورسلطان يومي 25-16 نيسان الجاري. وقال توماتوف للصحفيين في هذا الشأن: "لقد تأكدت مشاركته وننتظر حضوره".

كما أكدت ​المعارضة السورية​ مشاركتها بوفد يضم 14 شخصا في المفاوضات المقبلة حول سوريا.

واحتضنت العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، جولات عديدة من مباحثات ​أستانا​ حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (​روسيا​ و​تركيا​ و​إيران​)، إذ تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.