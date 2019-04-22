المبعوث الأممي إلى سوريا يؤكد مشاركته في مفاوضات أستانا في نورسلطان

أعلن مدير قسم آسيا وأفريقيا في الخارجية الكازاخية، آيداربيك توماتوف، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أكد مشاركته في المفاوضات حول سوريا، والتي ستعقد في العاصمة الكازاخية نورسلطان يومي 25-16 نيسان الجاري. وقال توماتوف للصحفيين في هذا الشأن: "لقد تأكدت مشاركته وننتظر حضوره".
كما أكدت المعارضة السورية مشاركتها بوفد يضم 14 شخصا في المفاوضات المقبلة حول سوريا.
واحتضنت العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، جولات عديدة من مباحثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، إذ تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.
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