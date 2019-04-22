المجلس العسكري السوداني دعا المواطنين للتعاون لوقف حالات التفلت والفوضى

دعا ​المجلس العسكري​ ​السودان​ي المواطنين الى التعاون لوقف حالات التفلت والفوضى، محذرا من محاولات غلق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين.

كما تعهد المجلس بفتح طرق النقل المختلفة لإيصال الإحتياجات الضرورية، معلنا عن توفر الوقود في كافة أنحاء البلاد.

ومنذ أطاح أن الجيش السوداني بالرئيس المعزول عمر البشير في 11 نيسان استجابة للتظاهرات الحاشدة المستمرة منذ أشهر، قاوم قادة المجلس العسكري الدعوات لنقل السلطة إلى مجلس مدني.

واحتشدت يوم أمس جموع غفيرة من المتظاهرين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم في انتظار كشف النقاب عن "مجلس سيادي مدني" كان تجمّع المهنيين وعد بالكشف عن تشكيلته، غير أنّ القيادي في "تحالف الحرية والتغيير" الذي ينظّم الاحتجاجات مدني عباس مدني أعلن أن هذه الخطوة أرجئت إلى "الأيام المقبلة".

وأتت مواقف قادة الاحتجاجات بعد أن أعلن رئيس المجلس العسكري الفريق الركن عبد الفتاح البرهان أنّ المجلس ملتزم نقل السلطة إلى المدنيين وأنه سيردّ على مطالب المحتجين خلال أسبوع.