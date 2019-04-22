الراعي: نصلي من أجل تحقيق السلام والمصالحة في منطقتنا الذاخرة بالأحداث

دعا ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ المسيحيين في لبنان والشرق "ليكونوا شهداء للسلام والغفران والمصالحة". واشار الراعي خلال ترؤسه القداس السنوي على نية ​فرنسا​ بحضور السفير الفرنسي ​برونو فوشيه​ واركان السفارة، الى اننا "نصلي من أجل تحقيق السلام والمصالحة في منطقتنا الذاخرة بالأحداث، ومن اجل الضحايا الذين سقطوا في كنائس وفنادق سيرلانكا".

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