لقاء مصالحة في المنية على اثر الاشكال الذي وقع اول من امس

عقد لقاء مصالحة في دارة الدكتور عامر علم الدين، في حضور النائب السابق كاظم الخير، الشيخ عبد الغفار الزعبي، عضو بلدية المنية المحامي محمد الخير، الحاج عدنان الغزاوي، السيد زياد مطر والمحامي وليد المصري اقارب وأصدقاء عائلتي بكري وعطية، على اثر الاشكال الذي وقع اول من امس في بلدة المنية بين مجموعة من الشبان والذي نتج منه عدة اصابات.
القيت خلال اللقاء كلمات دعت الى "نبذ العنف والخلافات والترابط وتطبيق المفاهيم الدينية حول صلة الرحم والمحبة والأخوة"، كما كانت مداخلة للدكتور علم الدين اشار فيها الى "أهمية لقاء الأهل والأحبة والأقارب ونبذ الخلافات والمشاكل".
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