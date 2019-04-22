اللقيس التقى وزير النقل الأردني وبحث معه سبل التعاون بين البلدين

بحث وزير الزراعة حسن اللقيس مع وزير النقل الاردني أنمار الخصاونة في سبل التعاون بين البلدين بغية تذليل العقبات التي تواجه الصادرات الزراعية اللبنانية إلى الأردن. كما بحث الجانبان تشكيل لجان فنية متخصصة لحل المشاكل التي تواجه المصدرين اللبنانيين ومنها عملية نقل البضائع من لبنان واليه عبر الحدود الاردنية عبر معبر نصيب أو ترانزيت إلى دول الخليج والعراق من خلال معبر طريبيل مع الأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية المرتفعة المترتبة على النقل.
والتقى اللقيس وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري وبحث معه في أفق التعاون المشترك بين البلدين بخاصة لجهة تحديد موعد لعقد اجتماعات اللجنة اللبنانية الاردنية العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين.
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