اللقيس التقى وزير النقل الأردني وبحث معه سبل التعاون بين البلدين

بحث وزير الزراعة ​حسن اللقيس​ مع وزير النقل الاردني أنمار الخصاونة في سبل التعاون بين البلدين بغية تذليل العقبات التي تواجه الصادرات الزراعية اللبنانية إلى ​الأردن​. كما بحث الجانبان تشكيل لجان فنية متخصصة لحل المشاكل التي تواجه المصدرين اللبنانيين ومنها عملية نقل البضائع من لبنان واليه عبر الحدود الاردنية عبر معبر نصيب أو ترانزيت إلى ​دول الخليج​ و​العراق​ من خلال ​معبر طريبيل​ مع الأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية المرتفعة المترتبة على النقل.

والتقى اللقيس وزير ​الصناعة​ والتجارة والتموين الاردني طارق الحموري وبحث معه في أفق التعاون المشترك بين البلدين بخاصة لجهة تحديد موعد لعقد اجتماعات اللجنة اللبنانية الاردنية العليا المشتركة برئاسة رئيسي الحكومة في البلدين.