بولا يعقوبيان كشفت انه يجري التحضير حالياً لمرسوم جديد للتجنيس

اشارت النائب ​بولا يعقوبيان​ الى ان بروباغندا الطبقة السياسية مستمرة تتحدث بمظلومية طائفة او تفوق طائفة، ولفتت الى ان التغيير في لبنان بطيء جدا، الا ان المحاسبة ضرورية جدا في لبنان.

واعتبرت يعقوبيان في تصريح تلفزيوني، ان الشعب اللبناني دفع كل حروب المنطقة في ​سوريا​ و​فلسطين​ وغيرها، ومن حق الشعب الحصول على الكهرباء بالمجان عبر تمويل خليجي، واعتبرت انه من المعيب الحديث عن انجاز في ​خطة الكهرباء​ وهذا اقل الايمان، ونحن بعد 29 سنة من انتهاء الحرب نتحدث عن انجاز في اقرار خطة الكهرباء. واكدت ان ملف الكهرباء اكبر فضيحة في ​الدولة اللبنانية​، لا سيما وان هناك فريق مستلم الوزارة منذ اكثر من 10 سنوات. وشددت على ان مذهب الطبقة السياسية هي "البنك" والايمان بجيوبهم هو اكبر ايمان.

واكدت ان دفتر الشروط في ​برج حمود​ اكثر من رائع ولكن التنفيذ سيء جدا بسبب عدم وجود مراقبة ومتابعة. واعتبرت ان الدولة فاشلة جدا في الادارة. ولفتت الى ان ​المياه​ التي نستعملها فيها 223 بالمئة رصاص اكثر من المسموح. واوضحت انه تم زيارة 50 الف على فاتورة المياه ولكن بالمقابل لا نعرف ماذا يقدمون مقابل ذلك، ولفتت الى انها قدمت سؤالا للحكومة حول الموضوع.

واوضحت انه يجري التحضير حالياً لمرسوم جديد للتجنيس، وهناك سوء آداء مستمر من قبل الوزير جبران باسيل في ملف الكهرباء منذ ان كان وزير طاقة او وزيراً وصياً على الوزارة.