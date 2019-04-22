فتحي أبو العردات يهنيء الطوائف المسيحية بـ"الفصح" المجيد

هنأ أمين سر حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير ال​فلسطين​ية في لبنان ​فتحي أبو العردات​، باسمه وباسم قيادة وكوادر الحركة وفصائل المنظمة، كافة الطوائف المسيحية في لبنان وفلسطين وفي الوطن العربي التي تتّبع التقويم الغربي بحلول عيد الفصح المجيد.

وأعرب ابو العردات عن تمنياته وتمنيات القيادة الفلسطينية في لبنان، أن تعاد هذه المناسبة المجيدة على ​الشعب اللبناني​ الشقيق وشعوب ​الدول العربية​ وشعوب العالم أجمع بالتقدم والرخاء والإزدهار وأن يعم الأمن والإستقرار والسلام ربوع منطقتنا العربية والشرق الأوسط عموما، وأن يمنّ الله تعالى على شعبنا الفلسطيني بالنصر ودحر الإحتلال وتحقيق أمانيه بالحرية والسيادة والاستقلال وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها ​القدس​ الشريف وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم في فلسطين.

وامل أبو العردات "أن نحتفل سويا مع أشقائنا المسيحيين من كل أنحاء العالم، بهذا العيد المجيد في الأعوام المقبلة في باحات كنيسة المهد في ​بيت لحم​ و​كنيسة القيامة​ في ​مدينة القدس​، عاصمة دولة فلسطين الأبدية وفي كل كنائس فلسطين ومدنها وقراها وقد زال الاحتلال وظلمه عن أرضنا، وحل السلام والعدل في أرض الرسالات السماوية وأرض السلام".