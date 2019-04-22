اشار النائب ​اللواء​ ​جميل السيد​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ الى ان "عمال البلديات منذ أيلول الماضي لم يقبضوا رواتبهم رغم الوعود الكاذبة بتحويل الأموال لهم"، لافتا الى ان "أموال البلديات حوّلتها ​وزارة الإتصالات​ وغيرها إلى وزارة المالية،وهي أموال خاصة ولا يحق لأحد حجْزها أو صرْفها لغير البلديات"، مضيفا:"كل مسؤول يقول مش عندي عند غيري، من المسؤول؟، وأين تلك الأموال؟!".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد: عمال البلديات منذ أيلول الماضي لم يقبضوا رواتبهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.