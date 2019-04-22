مصلحة الضرائب تمد العمل بمأموريات الضرائب من اليوم وحتى الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قرر عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار العمل بجميع المناطق والمأموريات الضريبية التابعة لها حتى الساعة 6 مساءًا اعتبارًا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل.

وقال في بيان صحفي اليوم الاثنين إنه سبق وتم إصدار تعليمات بشأن استمرار العمل بالمناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها حتى الساعة السادسة بداية من الأسبوع القادم نظرًا لقرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للعام الحالي للأشخاص الاعتبارية في نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أنه نظرًا لكثرة العطلات والأعياد والإجازات الرسمية خلال الفترة القادمة، تقرر استمرار بجميع المأموريات الضريببة بداية من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، حتى الساعى 6 مساءً.

وقال رئيس المصلحة إنه تقرر استمرار العمل في المناطق والمأموريات التابعة لها حتى الساعة 8 مساءً وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 26 أبريل 2019 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل 2019، مع اعتبار أيام العطلات الرسمية الجمعة والسبت والاثنين أيام عمل وذلك تيسيرا على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانوني.