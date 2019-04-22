بالصور.. عجوز ضريرة تشارك في الاستفتاء بدمياط: "بحب السيسي"

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أقدمت سيدة عجوز في العقد التاسع من عمرها على المشاركة بإصرار للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في دمياط، صباح اليوم الإثنين، رغم متاعبها الصحية وكونها ضريرة ولا تقوى على السير بمفردها.

تبلغ الصديقة الشناوي من العمر 93 عاما، وتؤكد لابنتها أن مشاركتها في الاستفتاء على الدستور واجب وطني كما عبرت بفخر عن حبها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمام اللجنة رقم 23 ومقرها مدرسة المهندس محمد السيد الإعدادية بقرية النجارين التابعة لمركز فارسكور في دمياط استقبلتها اللجنة المشرفة على التصويت.

وأسرع المستشار طاهر سمير، رئيس لجنة الاستفتاء على تعديل الدستور بالنجاريين لمساعدة السيدة فور علمه بتواجدها بفناء المدرسة وقدم لها المساعدة اللازمة في عملية التصويت.

وأدلت السيدة بصوتها وساعدها ضباط وجنود القوات المسلحة والشرطة، وقالت إنها شاركت لحبها لمصر التى عاشت عمرها على ترابها، وأعربت عن سعادتها وحرصها الشديد على الحضور.