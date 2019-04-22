هل اقتربت إعفاءات النفط الإيراني من نهايتها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإخبار خمس دول، هم اليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والصين والهند، بأنهم لن يعفوا بعد الآن من العقوبات الأمريكية إذا استمروا في استيراد النفط من إيران - بحسب تقرير اخباري صدر من الخارجية الأمريكية.

وأشارت مصادر من وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تستعد اليوم لإعلان عن عدم تجديدها لإعفاءات النفط الإيراني.

وأصبحت عقوبات الولايات المتحدة على قطاع النفط الإيراني سارية المفعول بدءاً من 4 نوفمبر، وذلك على خلفية انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية مع طهران والتي وقعها سلفه باراك أوباما في عام 2015.

ويعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو الإعلان اليوم عن التزام العديد من الدول المنتجة من بينها السعودية والإمارات بتوفير إمدادات كافية للسوق، مما يعوض غياب النفط الإيراني.

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وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أن أكثر من 20 دولة خفضت بالفعل وارداتها من النفط من إيران، وهو الأمر الذي قلص مشتريات الخام الإيراني بأكثر من مليون برميل يومياً.

وأكد أنهم يواصلون المفاوضات في مسعى لخفض واردات كافة الدول من النفط الإيراني إلى مستوى صفر.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد منحت ثماني دول إعفاءات تنتهي صلاحيتها في الثاني من مايو المقبل، تسمح لها بشراء النفط الإيراني بصورة مؤقتة، ومن بين هذه الدول الصين واليونان والهند وإيطاليا واليابان وتركيا.

وقال مسؤولون إنهم لا يتوقعون أي انخفاض كبير في المعروض من النفط بالنظر لزيادة إنتاج دول أخرى، كالولايات المتحدة نفسها والسعودية.

ومنذ نوفمبر الماضي، أوقفت ثلاث دول من الثمانية - هي إيطاليا واليونان وتايوان - استيراد النفط من إيران بشكل كامل.