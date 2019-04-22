بالصور.. زغاريد أمام اللجان في آخر أيام الاستفتاء بطورسيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:

تصدرت المرأة السيناوية المشهد في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شهدت لجان السيدات بمدينة الطور إقبالًا كثيفًا من قبل السيدات للإدلاء بأصواتهن، وتعالت الزغاريد وهتافات تحيا مصر.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء تضم 9 مراكز انتخابية بإجمالي 19 مقرا انتخابيا موزعة على 14 مدرسة ومركز شباب طابا بإجمالي 22لجنة انتخابية ومن لهم حق الاستفتاء 81 ألفا و778 ناخبا مسجلين في الجداول الانتخابية إضافة إلى المغتربين.