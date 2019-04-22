محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد:
تصدرت المرأة السيناوية المشهد في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث شهدت لجان السيدات بمدينة الطور إقبالًا كثيفًا من قبل السيدات للإدلاء بأصواتهن، وتعالت الزغاريد وهتافات تحيا مصر.
يذكر أن محافظة جنوب سيناء تضم 9 مراكز انتخابية بإجمالي 19 مقرا انتخابيا موزعة على 14 مدرسة ومركز شباب طابا بإجمالي 22لجنة انتخابية ومن لهم حق الاستفتاء 81 ألفا و778 ناخبا مسجلين في الجداول الانتخابية إضافة إلى المغتربين.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. زغاريد أمام اللجان في آخر أيام الاستفتاء بطورسيناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.