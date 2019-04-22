الهجرة الدولية: إجلاء 115 لاجئا صوماليا من اليمن إلى بلادهم

محمد اسماعيل - القاهرة - صنعاء - (د ب أ):

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين إجلاء 115 لاجئا صوماليا من اليمن إلى بلادهم.

وأوضحت المنظمة ، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن من بينهم من شملهم الإجلاء 40 طفلا غادروا عبر ميناء عدن بعد أن تقطعت بهم السبل في اليمن.

وأفادت بأن عملية الإجلاء جاءت بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ضمن برنامج العودة الطوعية.

ومنذ بدء الحرب في اليمن، تمكنت الهجرة الدولية من إجلاء آلاف اللاجئين الصوماليين بشكل طوعي بعد أن ضاقت سبل معيشتهم جراء الأوضاع المتدهورة باليمن بسبب الصراع المستمر.