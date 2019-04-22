منظمة الصحة العالمية: 220 قتيلا وأكثر من ألف جريح في معارك طرابلس

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مقتل 220 شخصا، وإصابة 1066، جراء المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، اليوم السبت، أن "من بين الضحايا المدنيين الذين قتلوا في ليبيا عمالا بالقطاع الصحي ونساء وأطفالا".

وتشهد مناطق في طرابلس وما حولها معارك مسلحة منذ 4 أفريل الجاري، على أثر إطلاق القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.