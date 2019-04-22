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سريلانكا تفرض حظرا للتجوال في العاصمة كولومبو

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ذكرت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها منذ قليل اليوم الأثنين أن الحكومة السريلانكية أعلنت فرض حظر للتجوال في العاصمة كولومبو يسري من الساعة

الثامنة مساء حتى الرابعة فجرا عقب تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق أمس الأحد، أودت بحياة المئات.

وأعلنت الشرطة السريلانكية أن حصيلة التفجيرات التي استهدفت في أحد الفصح فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من سريلانكا قد ارتفعت الاثنين إلى 290 قتيلا وأكثر من 500 جريح. في اعتداءات هي الأعنف منذ في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات.

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