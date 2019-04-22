الخارجية الأمريكية تحذر من هجمات جديدة في سريلانكا

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، في بيان لها من هجمات جديدة قد تتعرض لها سريلانكا بعد الانفجارات التي استهدفت أمس ثلاث كنائس وثلاثة فنادق كبري ومنطقتين أخريين، أسفرت عن مقتل 290

شخصا وإصابة 500 آخرين حسب آخر إحصائية، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية على موقعها الإلكتروني عن البيان أن الإرهابيين قديشنون هجمات دون سابق إنذار أو دون إنذار على الإطلاق.وأضافت "الهجمات الإرهابية المخطط لها قد تستهدف مناطق سياحية ووسائل نقل ومراكز تجارية في البلاد".كانت السلطات السريلانكية قد أعلنت، في وقت سابق، حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد، وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.