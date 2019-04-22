السلطات الكندية تجلي أكثر من 1500 شخص بسبب الفيضانات

أجلت السلطات الكندية أكثر من 1500 شخص من منازلهم ونشرت حوالى 600 عسكري لتقديم المساعدة لحكومتي مقاطعتي كيبيك ونيو برونسويك بسبب الفيضانات شرق البلاد، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني إيريك هود اليوم الاثنين - "قامت العديد من البلديات بحشد متطوعين وتوزيع 500 ألف من أكياس الرمل لإقامة سدود أو حماية مساكن في المناطق المهددة".

يذكر أنه منذ أيام ضربت فيضانات ربيعية ناجمة عن ذوبان الثلوج، شرق كندا بأكمله، من نهر واتاوي في شرق مقاطعة أونتاريو إلى نهر سان جان في نيو برونسويك مرورا بنهر سان لوران وروافده في جنوب كيبيك.

وتخشى السلطات تكرار الفيضانات الكارثية التي حدثت في 2017 في مقاطعة كيبيك. هود اليوم الاثنين - "قامت العديد من البلديات بحشد متطوعين وتوزيع 500 ألف من أكياس الرمل لإقامة سدود أو حماية مساكن في المناطق المهددة".يذكر أنه منذ أيام ضربت فيضانات ربيعية ناجمة عن ذوبان الثلوج، شرق كندا بأكمله، من نهر واتاوي في شرق مقاطعة أونتاريو إلى نهر سان جان في نيو برونسويك مرورا بنهر سان لوران وروافده في جنوب كيبيك.وتخشى السلطات تكرار الفيضانات الكارثية التي حدثت في 2017 في مقاطعة كيبيك.

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